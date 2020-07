Modegroep FNG vraagt faillissement aan

FNG vraagt het faillissement aan. Het moederbedrijf van onder meer Brantano vindt geen nieuwe investeerders, de reddingspoging van voormalig topman Dieter Penninckx komt te laat. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt op een bijzondere ondernemingsraad. Hoeveel werknemers hun job verliezen, is nog niet duidelijk.

Het nieuws is donderdagvoormiddag meegedeeld aan de vakbonden en het personeel. FNG was op zoek naar ruim 70 miljoen euro om schulden af te betalen en nieuwe collecties aan te kopen, maar dat is niet gelukt. Bij de groep werken in totaal meer dan 1.000 mensen, het is niet duidelijk hoeveel getroffen zijn door de faillissementsaanvraag.

“Het bestuur en de raad van toezicht van FNG NV hebben de voorbije weken en maanden alle mogelijke alternatieven onderzocht die toelieten de FNG-groep te redden”, klinkt het in een persbericht. “Het hoofddoel was de groep op structurele en duurzame wijze te financieren, via de banken maar ook op andere manieren. Talrijke andere scenario’s werden bekeken en voorgelegd aan de relevante partijen.” Die scenario’s blijken nu op niets uitgedraaid. De banken boden niet langer bijkomende financiering. “Verscheidene vennootschappen van de FNG-groep beschikken hierdoor niet langer over de vereiste middelen om te betalen en hun activiteiten verder te zetten.” Dat geldt onder meer voor Brantano.

“De raad van bestuur van FNG International Holding NV alsook van de meerderheid van haar operationele dochtervennootschappen zag zich aldus genoodzaakt te beslissen om aangifte van faillissement te doen”, aldus het persbericht. “Voor een reeks Nederlandse vennootschappen werd beslist uitstel van betaling aan te vragen. De FNG-groep drukt hierbij de hoop uit dat deze onvermijdelijke stap niet het einde betekent voor de volledige activiteiten van de groep.” Voor de moedervennootschap FNG NV en de Zweedse activiteiten werd geen insolventieprocedure aangevraagd.

Grote schuldenberg

Het moederbedrijf van Brantano zit al geruime tijd in slechte financiële papieren. De Belgische modegroep leed in 2019 een nettoverlies van 292 miljoen euro en zat intussen op een schuldenberg van een slordige 734 miljoen . Dat is dan nog zonder rekening te houden met de impact van de coronacrisis, die de winkels maandenlang dicht hield.

FNG vroeg en kreeg ‘bescherming tegen schuldeisers’ voor drie vennootschappen – FNG International, Brantano en Market Retail – en kreeg alvast tot eind dit jaar ‘uitstel van terugbetaling’ van zijn obligatiehouders. Die hadden de groep 75 miljoen euro geleend. In Nederland sloot de groep al 50 winkels en ook 234 banen sneuvelden. In ons land staan zo’n 287 banen op de helling.