Nieuwste aanwinst van AA Gent aangekomen in Ghelamco Arena: Heidenheim bevestigt transfer van Tim Kleindienst

Tim Kleindienst, een 24-jarige Duitse aanvaller, wordt de negende Gentse aanwinst. Hij zal in de Arteveldestad een contract tekenen voor vier seizoenen.Kleindienst komt over van Heidenheim, waar Gent eerder ook al Niklas Dorsch wegplukte. Die ploeg bevestigde de transfer donderdag op zijn website.

De 24-jarige Kleindienst verhuist voor de in zijn contract vastgelegde transfersom (zo’n 3,5 miljoen euro) naar de Buffalo’s. Afgelopen seizoen was hij goed voor veertien competitietreffers in 27 wedstrijden. Ook in de promotiebarrages tegen Werder Bremen, waarin Heidenheim net naast een ticket voor de Bundesliga greep, vond hij twee keer de weg naar de netten.

“Ik wil Heidenheim uitdrukkelijk bedanken voor het vertrouwen dat ik het afgelopen seizoen heb gekregen na een lastige periode bij Freiburg”, zegt Kleindienst. “Nu krijg ik de kans om internationale ervaring op te doen. Die mogelijkheid wil ik grijpen, al doet het afscheid van Heidenheim mij pijn. Ik houd de beste herinneringen over aan mijn twee jaar hier en ik hoop dat de club positief blijft evolueren.”