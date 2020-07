KV Mechelen laat Laurent Lemoine naar Lommel gaan

Laurent Lemoine (22) staat op het punt KV Mechelen in te ruilen voor Lommel SK. De Henegouwse verdediger legt vandaag zijn medische tests af bij de club uit Noord-Limburg. Als die goed verlopen, verlaat hij Malinwa definitief.

Lemoine kwam in de zomer van 2018 over van Club Brugge. In zijn eerste jaar speelde de polyvalente verdediger nog geregeld mee en klokte hij af op vijftien duels. Door aanhoudende liesproblemen en twee operaties speelde hij vorig seizoen geen enkele wedstrijd.

Deze voorbereiding leek Lemoine klaar voor zijn comeback. Zo liet hij tijdens de zomerstage in Tubeke een goede indruk na op coach Wouter Vrancken. Toch gaat de voormalige jeugdinternational nu bij Lommel op zoek naar meer speelgelegenheid.