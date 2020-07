Ophef in Italië: Juventus dreigt met beloften te spelen, baas van Dries Mertens komt met ‘Belgisch plan’ voor hervorming

In de Serie A is de kampioen sinds afgelopen weekend bekend, met Juventus dat de negende titel op rij pakte. En daar wil Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis wat aan veranderen.

De flamboyante baas van Dries Mertens heeft er een merkwaardig seizoen opzitten. Hij dreigde met juridische stappen tegen zijn spelers nadat die weigerden op ‘strafkamp’ te gaan na een reeks mindere resultaten. Het kostte uiteindelijk trainer Carlo Ancelotti de kop, waarna Gennaro Gattuso Napoli de beker bezorgde en enigszins weer op de rails kreeg in de competitie.

Maar Napoli wil meer. Lees: een titel winnen. Daar kwamen ze de voorbije jaren enkele keren dichtbij, maar telkens moesten de Partenopei het afleggen tegen Juventus. En daar wil De Laurentiis verandering in brengen door het format van de Serie A te wijzigen.

“We werken samen met de voetbalbond aan een plan om play-offs te maken in de Serie A”, zei de filmmaker bij de presentatie van een boek aldus Il Mattino. “Met het doel om de schadelijke trend van de voorbije negen seizoenen te doorbreken.”

Met andere woorden: bij Napoli hopen ze Juventus van de troon te kunnen stoten door in de voetsporen van de Jupiler Pro League te treden. Er zou in het plan trouwens ook sprake zijn van play-offs voor de degradatie naar de Serie B.

Beloften?

De Oude Dame maakt intussen ook van haar oren. Juventus verloor woensdag met 2-0 op het veld van Cagliari en na afloop was trainer Maurizio Sarri niet te spreken over de zware kalender.

“We hebben vijf wedstrijd gespeeld op twaalf dagen tijd. Geen enkel ander team in Europa kan dat zeggen”, aldus de Italiaan, die er dan ook over nadenkt om zijn spelers rust te gunnen wanneer Juve komende zaterdag Roma in de ogen kijkt voor een wedstrijd zonder inzet. “We gaan bekijken hoe iedereen eraan toe is en of we komend week niet beter het volledige beloftenteam moeten inzetten. In dat geval kan iedereen een beetje bijkomen.”

Juve wil namelijk graag de Champions League winnen en moet op 7 augustus een 1-0-achterstand goedmaken in de terugwedstrijd van de achtste finales tegen Olympique Lyon.