Mysterie van Stonehenge ontrafeld? “Afkomst van grootste stenen ontdekt”

Het mysterie van de gigantische stenencirkel in Stonehenge is ontrafeld: Britse archeologen zouden nu eindelijk weten waar de grote rechtopstaande stenen vandaan komen in het midden van de cirkel. Dat meldt BBC.

Wetenschappers proberen al jaren de betekenis van Stonehenge, de beroemde werelderfgoedsite en een van de grootste toeristische trekpleisters van het Verenigd Koninkrijk, te ontrafelen. Nu zouden ze een stapje dichterbij komen door de ontdekking van de oorsprong van de gigantische, rechtopstaande stenen die in het midden van het monument staan. De zogenaamde sarsen-stenen zouden afkomstig zijn uit een gebied zo’n 25 kilometer verderop. Dat ontdekte een team van Britse archeologen na onderzoek van een cilindervormig stuk steen dat een tijdlang vermist was.

Het stukje werd in 1958 bij archeologisch onderzoek uitgeboord, maar dook pas terug op in 2018. De man die destijds bij de werken betrokken was, Robert Phillips, had het zestig jaar lang bijgehouden. Voor zijn negentigste verjaardag besloot de bejaarde Phillips, intussen verhuisd naar de VS, het terug te geven. Archeologen gingen er meteen mee aan de slag. Ze analyseerden de chemische samenstelling van de kern en vergeleken die met andere steensoorten in databanken.

Spannend

Uiteindelijk kon worden vastgesteld waar de oude Sarsen-stenen vandaan komen. “We wisten wel dat ze uit de regio moesten komen. Maar omdat de steensoort hier niet meer voorkomt, moesten we op een andere manier uitzoeken van waar precies”, zegt Susan Greaney van de English Heritage. “Dankzij geochemische studie weten we nu dat ze terug te brengen zijn naar een gebied 25 kilometer ten noorden van de vindplaats bij Marlborough. Het is sensationeel.”

Professor David Nash van de universiteit van Brighton is opgetogen. “Het was echt spannend om wetenschap van de 21ste eeuw te gebruiken voor iets dat zo oud is. Om het neolithische verleden beter te begrijpen en een vraag te beantwoorden waar al eeuwen over gedebatteerd wordt.”

De kleinere, blauwachtige stenen konden al eerder gelinkt worden aan een plaats: de Preseli heuvels in Wales. Nu is er dus ook meer duidelijkheid over de grotere sarsen-stenen die ongeveer 20 ton wegen. De ontdekking toont volgens de wetenschappers aan hoe “zorgvuldig en weloverwogen de bouw van Stonehenge was”. “Ze wilden de grootste, meest substantiële stenen die ze konden vinden en het was logisch om ze van zo dichtbij mogelijk te halen”, besluit Greaney. “Nu weten we eindelijk van waar.”