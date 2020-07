Thuiswerk kan je 129,48 euro netto per maand extra opleveren

Een dag thuiswerken kost een werknemer gemiddeld 2 euro per dag extra, zo blijkt uit Nederlands onderzoek. Van de stroom die we verbruiken tot de koffie die we op de werkvloer gratis krijgen. Om aan die extra onkosten tegemoet te komen, kan een werkgever je sinds kort een onkostenvergoeding van 129,48 euro geven. Kan, want hij is het niet verplicht.