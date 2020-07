Bij Brussels Airlines vallen 60 gedwongen ontslagen in België: “Tot minimum beperkt”

Bij Brussels Airlines vallen in het kader van het aangekondigde herstructureringsplan 60 gedwongen ontslagen in België, zo maakte het bedrijf donderdag bekend. “De prioriteit van zowel het management als de vakbonden was om te kijken naar alle mogelijke opties om gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te vermijden. Dankzij alternatieve opties waarop werknemers konden intekenen, wordt dat aantal nu beperkt tot 60”, klinkt het.

Eerder raakte al bekend dat dankzij deeltijds werk en seizoenscontracten voor cockpit- en cabinepersoneel, in die departementen geen ontslagen zouden vallen. Daarnaast tekenden 280 werknemers van de luchtvaartmaatschappij in op een vrijwillige vertrekregeling. Veertig kozen voor vervroegd pensioen, 110 gaan op pensioen en 26 verlaten het bedrijf met een SWT-regeling (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of het vroegere brugpensioen, red.). Zo’n 99 werknemers kozen ervoor om deeltijds te gaan werken.

Op 26 juni bereikten management en vakbonden hierover al een sociaal akkoord. Dat akkoord is onderdeel van een transformatieplan dat Brussels Airlines moet toelaten een structureel winstgevend bedrijf te worden.

Bert Van Rompaey, hoofd van de HR-afdeling, zegt donderdag enorm dankbaar te zijn “voor de ongelofelijke solidariteit en sterkte die onze werknemers hebben getoond in deze zware periode. Dankzij de inzet en het voorbeeldige engagement van iedereen kunnen we het aantal ontslagen tot een minimum beperken.”