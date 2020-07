Bergbeklimmers mogen weer de Mount Everest op

Bergbeklimmers kunnen in de herfst weer de Mount Everest en andere bergen van de Himalaya bestijgen. Dit deelde het ministerie van Toerisme in Nepal donderdag mee. In de lente had het ministerie de hoogste berg van de wereld en andere bergtoppen gesloten vanwege de coronapandemie. Nu kunnen avonturiers weer een toestemming aanvragen voor het herfstseizoen.

Om de Everest en andere hoge bergen te beklimmen, moet telkens een toestemmingsbewijs betaald worden. In het hoogseizoen in de lente kost dat voor de Everest 11.000 dollar (9.400 euro) en in de herfst 5.500 dollar (4.700 euro).

Internationale vluchten naar Nepal zouden er vanaf 17 augustus weer zijn, zo klinkt het bij de Nepalese autoriteiten. Of buitenlanders eerst in quarantaine moeten en een negatieve coronatest moeten voorleggen, zullen de autoriteiten later meedelen.

Het geld van de alpinisten is belangrijk voor Nepal, een van de armste landen van de wereld. Een doorsneebeklimming kost volgens de Amerikaanse klimmer en blogger Alan Arnette rond de 40.000 euro. Daarin zitten, behalve het toestemmingsbewijs, kosten voor uitrusting, tenten, binnenlandse vluchten, eten, zuurstofflessen en een ploeg van Nepalese helpers.