Foorkramers uitten vrijdag hun ongenoegen met protest in Brussel

Belgische foorkramers uit heel het land zullen vrijdag betogen in Brussel uit ongenoegen met de werkloze situatie waarin ze beland zijn nadat werd aangekondigd dat de Zuidfoor niet doorgaat. De organisatie van de actie gaat uit van jonge foorkramers, maar krijgt ook steun van de vakbonden en alle andere foorkramers, bevestigt vakbondsafgevaardigde Patrick de Corte.

Het idee om een spontane manifestatie te organiseren kreeg afgelopen dinsdag vorm toen een honderdtal foorkramers op de Grote Markt van Brussel verzamelden naar aanleiding van het overleg met Brussels burgemeester Philippe Close in het stadhuis.

“Het is duidelijk dat de jonge foorkramers er genoeg van hebben en we steunen hen voor de volle honderd procent. Het wordt een vreedzame actie. We willen de stad niet blokkeren, maar het is wel zeker dat er veel kermiswagens aanwezig zullen zijn”, vertelt de Corte.

De details van de actie zijn nog niet gekend. Er volgt donderdag nog overleg met de lokale Brusselse politie om te bepalen hoe en waar de actie plaatsvindt.

Na de Nationale Veiligheidsraad van afgelopen maandag werd, tot groot ongenoegen van de foorkramers, beslist om de Zuidfoor in Brussel niet te laten doorgaan. De foorkramers willen nu duidelijkheid over hun statuut. Ze zien zichzelf niet als een evenement, maar wel als een markt of pretpark, want die vinden nog plaats en zijn nog geopend.