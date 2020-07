Skydiver verliest kunstbeen tijdens sprong, honderden mensen gaan op zoek

In het Amerikaanse Vermont is een man zijn beenprothese kwijtgeraakt tijdens een parachutesprong. Dankzij een zoektocht via Facebook en een hulpvaardige boer, vond de man zijn kunstbeen terug.

“Ik denk dat de adrenaline zo hoog was, dat ik het niet merkte dat ik mijn been kwijt was”, vertelt de 47-jarige Chris Marckres aan lokale media. Pas toen hij landde na zijn allereerste parachutesprong, realiseerde hij zich dat er iets ontbrak.

Marckres, die zijn beide benen verloor door complicaties als gevolg van diabetes, besefte al snel de ernst van de zaak. De prothese was amper twee maanden oud en had hem 20.000 dollar, omgerekend zo’n 17.000 euro, gekost. De verzekeringsmaatschappij zou wellicht niet tussenkomen en dat bedrag ophoesten, is niet evident. Kortom: het zou betekenen dat hij opnieuw afhankelijk zou zijn van een rolstoel.

Hij besloot via Facebook om hulp te vragen, of mensen uit de regio hun ogen konden openhouden voor het been. Maar echt erg optimistisch was Marckres niet. De prothese zou de spreekwoordelijke naald in de hooiberg zijn. Toch werd het bericht tientallen keren gedeeld en honderden mensen gingen op zoek. Ze gingen te voet, op de fiets of zelfs met motors de velden in. Een vrouw die reddingshonden traint, ging zelfs aan de slag met haar speurhonden. “Een hartverwarmende ervaring”, zei Marckres. “Het herstelt je vertrouwen in de mensheid een beetje, dat er nog zoveel goede mensen in de wereld zijn die bereid zijn om een ​​volslagen vreemde te helpen.”

Foto: Facebook/Chis Marckres

Sojaboonveld

Al een dag later ontving Marckres goed nieuws: ene Joseph, een lokale boer die het bericht had zien passeren, had de prothese gevonden op een sojaboonveld van 110 hectare groot.

De man had zijn drone gebruikt tot de batterij leeg was en liep vervolgens nog drie uur rond in het hoge gras en de sojabonen totdat het donker werd. Hij had het eigenlijk opgegeven, maar terwijl hij terugliep naar zijn vrachtwagen, botste hij op de donkergrijze prothese. “Puur toeval”, zegt hij er zelf over.

Marckres denkt er anders over en wilde de absoluut boer bedanken: hij gaf de man zelf een parachutesprong cadeau, nadat die weigerde geld te ontvangen. Ze zijn nu van plan die sprong samen te doen. “Ik heb moeten discussiëren met hem om hem iets te mogen geven, maar er zijn gewoon geen woorden genoeg om hem te bedanken.”