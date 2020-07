Zo ambitieus dat het zichzelf ten onder bracht: hoe sprookje van FNG in korte tijd afgleed naar faillissement

‘Ambitieuze arend’, dat was de scoutstotem van Dieter Penninckx, medeoprichter van modegroep FNG. Maar de arend was iets té ambitieus, want het bedrijf vraagt het faillissement aan. “En dat allemaal door de veel te drieste overnamestrategie van het vorige management”, klinkt het bij de vakbonden. Of hoe een succesverhaal overging in “aandelenzwendel en schimmige transacties in belastingparadijzen”.