Antwerpen heeft appartementen klaar voor wie positief test maar niet thuis kan blijven

De stad Antwerpen heeft een aantal appartementen binnen het stedelijk patrimonium klaargemaakt om mensen in onder te brengen die positief hebben getest op Covid-19, maar niet naar huis kunnen. De personen in kwestie worden naar de stad doorverwezen via een arts als die inschat dat de situatie zo’n aanpak vereist. Voorlopig heeft er wel nog niemand gebruik van gemaakt.

De appartementen in kwestie zijn geen volwaardige noodwoningen zoals diegene die door gezinnen kunnen worden gebruikt als hun woning (tijdelijk) onbewoonbaar is geworden door een brand of ander incident. “Het gaat om kamers met een badkamer, niet met alle faciliteiten van een woning”, zegt Michael Lescroart, woordvoerder van Antwerps schepen voor Wonen Fons Duchateau (N-VA).

De appartementen zijn niet bedoeld voor dakloze mensen. “Die worden via een ander systeem opgevangen. Deze appartementen zijn bedoeld voor mensen die positief hebben getest en niet thuis in quarantaine kunnen.” Het gaat volgens de stad bijvoorbeeld om Covid-positieven die samenwonen met iemand die niet besmet is in een woning die te klein is om afgescheiden van elkaar te leven.

Om hoeveel appartementen het gaat, wil de stad niet kwijt. “Maar we maken ons sterk dat we voldoende aanbod hebben voor wie het nodig heeft”, zegt Lescroart. De prijs zou afhangen van de financiële mogelijkheden van de patiënt.