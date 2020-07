Vrouw bekrast ‘verkeerde’ wagens op parking vlakbij politiehuis

Brugge - Vier wagens die op de parking langs de Lodewijk Coiseaukaai vlakbij het politiehuis stonden, werden bekrast. Het gaat om wagens van burgers die op de gratis parking stonden.

De politie heeft een vermoeden van wie achter het vandalisme zit. Het gaat om een 44-jarige vrouw uit Brugge. De vrouw is verre van een onbekende voor het gerecht. Ze werd eerder deze week dronken uit het verkeer gehaald en werd dinsdagavond in verband met andere feiten verhoord. Wellicht wilde ze haar woede na dat verhoor bekoelen op enkele wagens. Ze dacht dat het om de privévoertuigen van de politiemensen ging en bekraste er vier. De politie zal haar ook over deze nieuwe feiten aan de tand voelen.