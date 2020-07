Atlas-draagraket met Amerikaanse Marsverkenner gelanceerd

Vanop de ruimtehaven Cape Canaveral in Florida is donderdag een Atlas-draagraket gelanceerd die de Amerikaanse Marsverkenner “Perseverance” naar de Rode Planeet moet slingeren, zo was rechtstreeks te volgen op NASA TV.

Om 13.50 uur Belgische tijd, precies zoals gepland, vertrok een krachtige Atlas-V draagraket van lanceerbedrijf United Launch Alliance. Zowat vijftig tot zestig minuten later moet de Perseverance vrijkomen, de jongste Marsrobot van het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA. De landing in de Jezerokrater is voor 18 februari voorzien.

De zowat een ton wegende Perseverance bezit zeven wetenschappelijke instrumenten, twee microfoons, 23 camera’s, een laser en zelfs een dronehelikopter, Ingenuity. Die moet zowat vijf keer rondvliegen, telkens enkele honderden meters verder. De helikopter moet onder meer zien om te gaan met de lage luchtdruk. De luchtdruk op het oppervlak van Mars is te vergelijken met de druk op 30 kilometer hoogte op Aarde. Zo hoog kunnen aardse helikopters niet vliegen. Als de technologie op de Rode Planeet werkt, kunnen helikopters helpen om een buitenaardse bestemming veel sneller te verkennen.

Nieuwe missies

De zeswielige Perseverance moet in het bijzonder zoeken naar sporen van vroeger microbiologisch leven. Bovendien moet de robotjeep het klimaat en de geologie van onze buurplaneet onderzoeken, door het nemen van stalen van stenen en stof.

Een boor moet tientallen bodemmonsters verzamelen in buisjes. Die worden achtergelaten op het oppervlak. In 2028 moet een Europese verkenner dan aankomen om de buisjes van de Perseverance te verzamelen. Die verzamelaar moet vervolgens opstijgen en in een baan rond Mars komen. Daar moet hij de monsters overdragen aan een andere Europees ruimteschip, dat in 2031 met het Marsmateriaal moet aankomen op Aarde. Wetenschappers kunnen dan in laboratoria verder onderzoek doen.

De missie moet tevens toelaten nieuwe technologie voor toekomstige onbemande en bemande missies naar Mars te testen.

Vinciane Debaillie, een wetenschapster van de ULB, is een van de vijf vorsers die het Europese Ruimtevaartbureau ESA heeft aangesteld om mee te werken met de 2,7 miljard dollar kostende Amerikaanse Marsmissie. Haar werk bestaat onder meer uit de besturing van de Perseverance, het documenteren van waarnemingen en het behandelen van gegevens. Ze maakt ook deel uit van het wetenschappelijk comité.

Corona op mars

Wetenschappers willen dankzij de Perseverance ook meer leren over het ontstaan van het universum.

De jeep draagt een plakkaat mee dat hulde brengt aan de hulpdiensten en de gezondheidswerkers die met de coronapandemie te maken hebben gekregen, zegt de NASA.

Het is de elfde lancering naar Mars met een Atlas waarvan de Belg Karel Bossart de “vader” is.

In de voorbije weken hebben ook de Verenigde Arabische Emiraten en China een Marsverkenner gelanceerd.

Ruwweg de helft tot zestig procent van alle landingsprogingen op Mars is mislukt. De vorige Amerikaanse Marsverkenner die veilig neerstreek, was ongeveer acht jaar geleden de Curiosity.