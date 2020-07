Waasland-Beveren strijdvaardig na vonnis van rechtbank: “We zullen tot het uiterste gaan”

Waasland-Beveren heeft donderdag in de kortgedingprocedure tegen de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en de Pro League gelijk gekregen van de ondernemingsrechtbank in Dendermonde. “We zijn uiteraard tevreden”, reageert woordvoerder Martijn De Jonghe. “Hopelijk is dit het juiste signaal naar de Pro League om vrijdag een solidaire beslissing over de competitiesamenstelling te nemen.”

Waasland-Beveren aanvaardde niet dat het niet werd opgenomen in de nieuwe kalender voor het seizoen 2020-21. Tot de volgende Algemene Vergadering van de Pro League op vrijdag, behoort Waasland-Beveren naar eigen zeggen nog steeds tot 1A, en volgens het reglement had de 1A-kalender met de huidige ploegen op 23 juli bekend moeten zijn. De rode lantaarn van het seizoen 2019-2020 spande daarop een kortgeding aan tegen de KBVB en de Pro League.

“Hopelijk is dit het juiste signaal naar de Pro League”

“We zijn heel tevreden dat we onze gram halen, maar de beslissingen die morgen/vrijdag op de algemene vergadering van de Pro League genomen worden zijn natuurlijk belangrijker”, aldus woordvoerder De Jonghe van Waasland-Beveren. “Hopelijk is dit het juiste signaal naar de Pro League en de andere voetbalbestuurders om vrijdag een solidaire beslissing over de competitiesamenstelling van volgend seizoen te nemen. Mochten ze vasthouden aan een formule met zestien ploegen zonder Waasland-Beveren, zullen wij opnieuw naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) stappen. Dat spreekt voor zich. We zullen tot het uiterste gaan om gerechtigheid te laten geschieden.”

2,5 miljoen euro per gespeelde wedstrijd?

De Jonghe bevestigt dat er in de beschikking van de ondernemingsrechtbank een dwangsom werd opgenomen. Het zou gaan om een bedrag van 2,5 miljoen euro per gespeelde wedstrijd zonder Waasland-Beveren in 1A. “Onze advocaten zijn het vonnis nog aan het bestuderen, dus dat bedrag kan ik niet formeel bevestigen.”