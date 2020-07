Marco Reus blijft sukkelen met adductoren

Borussia Dortmund heeft de voorbereiding op het nieuwe seizoen aangevat zonder kapitein Marco Reus. Ook na een half jaar in de lappenmand is de ploegmaat van Axel Witsel, Thorgan Hazard en (nieuwkomer) Thomas Meunier nog niet verlost van een blessure in de adductoren.

“De verbetering waarop we hadden gehoopt, is er nog niet. Er is nog steeds een ontsteking”, verklaarde de sportief directeur van Dortmund, Michael Zorc, donderdag. “Hij moet verder op de traditionele manier worden behandeld en kan nog niet met de ploeg trainen.”

De 31-jarige Reus is sinds begin februari buiten strijd. Toch scoorde de Duitse international afgelopen seizoen nog elf keer in negentien competitieduels.

Ook centrale verdediger Mats Hummels verscheen donderdag niet op de club. Hij blesseerde zich thuis tijdens een training aan de enkel. Dortmund verwacht dat hij pas op 10 augustus zal aansluiten wanneer de Duitse vicekampioen voor een week op stage trekt naar het Zwitserse Bad Ragaz.

De spelers van Dortmund, bij wie aanwinsten Meunier (PSG) en Jude Bellingham (Birmingham), werden donderdag voor het eerst na hun vakantie getest op corona. Zaterdag volgt een tweede controle. De eerste groepstraining staat begin volgende week op het programma.