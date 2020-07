Zes Pajotse gemeenten overwegen avondklok bij lokale uitbraak

Bever / Herne / Galmaarden / Gooik / Lennik / Pepingen - Bij een lokale uitbraak kan elke gemeente met een verordening bijkomende coronamaatregelen nemen, zoals een striktere mondmaskerverplichting, het sluiten van infrastructuur, een samenscholingsverbod of een avondklok. Dat staat in de beleidslijn die de burgemeesters van Bever, Herne, Galmaarden, Gooik, Lennik en Pepingen samen met de politiezone Pajottenland hebben afgesproken.

Inwoners van de betrokken gemeenten moeten nu al in het bezit zijn van een mondmasker, zodat ze het kunnen opzetten als de sociale afstand van 1,5 meter in het gedrang komt. Kermissen, buurtactiviteiten of feesten met catering worden tot eind augustus verboden. Sportactiviteiten kunnen doorgaan met respect voor het protocol dat de sector opstelde, maar een concentratie van publiek wordt niet toegestaan. En de medische eerstelijnszone registreert besmettingen - met respect voor de regels van de privacy - om snel te kunnen ingrijpen op plaatsen of groepen waar een uitbraak zich voordoet.

Sinds de twee laatste vergaderingen van de Nationale Veiligheidsraad hebben al tal van Vlaams-Brabantse steden en gemeenten bijkomende beperkingen uitgevaardigd om het coronavirus in te dijken. Woensdag was dat nog het geval in Halle en Grimbergen die alle evenementen, groot of klein, tot en met 31 augustus opschorten. Onder meer Tienen, Linter, Meise, Vilvoorde en Sint-Pieters-Leeuw beslisten dat al eerder. In Leuven is het uitkijken naar wat het stadsbestuur beslist over de geplande 140 culturele ‘anderhalvemetersessies’ die van 13 tot en met 30 augustus gepland staan.