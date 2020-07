Moord in rechtszaal in Pakistan leidt tot controverse

Een dag na de moord op een man die in het noordwesten van Pakistan wegens blasfemie moest terechtstaan, is een controverse ontstaan in het land. Prominente religieuze hardliners juichten de moord in een rechtszaal in Peshawar toe. Ook parlementsleden lieten zich positief uit over de moord op de man, die in de rechtszaal werd doodgeschoten. Hij zat sinds 2018 vast op verdenking van belediging van de profeet Mohammed.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken was het slachtoffer een Amerikaanse onderdaan. “We roepen Pakistan dringend op onmiddellijk maatregelen te nemen en hervormingen door te voeren die verhinderen dat zo’n tragedie zich herhaalt”, schreef het ministerie op Twitter.

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International riep de Pakistaanse regering via Twitter op de draconische blasfemiewet op te heffen.

Woensdag schoot een jongeman de Amerikaanse staatsburger door het hoofd voor de ogen van de rechters. Hoe hij zijn wapen het beveiligde gerechtsgebouw kon binnensmokkelen, is onduidelijk. Hij werd opgepakt en zei later aan de politie dat de profeet Mohammed hem in een droom verschenen was en hem de opdracht voor de moord gegeven had.

Het slachtoffer behoorde tot de Ahmadiyya-minderheid, een hervormingsgezinde moslimbeweging die eind 19de eeuw in het toenmalige Brits-Indië ontstond.