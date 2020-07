Jongeren die feestende scoutsvrienden zwaar mishandelen gaan niet vrijuit: “Laf en verwerpelijk gedrag”

Lubbeek / Leuven / Aarschot / Herent -

Acht jongeren zijn in de Leuvense strafrechtbank in eerste aanleg veroordeeld voor hun betrokkenheid bij zware gewelddaden in Leuven en omgeving. Bij een van de incidenten werden scoutsjongeren zwaar mishandeld tijdens een feestje in het Lindenbos in Lubbeek.