Europese Unie schrapt Algerije van lijst van veilige derde landen

De Europese Unie haalt Algerije van de lijst van derde landen die het coronavirus min of meer onder controle hebben. Dat blijkt uit een update van de lijst door de Raad. De EU beveelt lidstaten aan Algerijnen voorlopig niet toe te laten, omdat het land kampt met een forse stijging van het aantal besmettingen.

De Europese Unie en de Schengenlanden stelden hun grenzen begin juli weer open voor inwoners van landen buiten de EU waar het coronavirus min of meer onder controle is. Dat waren er in eerste instantie veertien, maar na Servië en Montenegro verdwijnt nu ook Algerije van de lijst door een toenemend aantal besmettingen. Canada, Marokko, Japan, Australië, Rwanda, Uruguay, Georgië, Nieuw-Zeeland, Thailand, Tunesië en Zuid-Korea blijven nog over. Ook China staat op de lijst, maar dan enkel als Europese reizigers ook daar worden toegelaten.

De Europese lijst is enkel een aanbeveling: lidstaten kunnen zelf beslissen wie ze binnenlaten, maar omdat mensen in principe van binnen de EU door kunnen reizen naar andere landen is een gemeenschappelijke aanpak aangewezen. Dat neemt niet weg dat veel lidstaten hun eigen koers varen. België bijvoorbeeld besloot nog geen inwoners uit de landen op de Europese lijst toe te laten.