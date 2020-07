Hij maakt zich nu al klaar om overwinning van Biden te betwisten: waarom Trump verkiezingen plots wil uitstellen

Hij vreest naar eigen zeggen voor kiesfraude, omdat de Amerikanen door corona massaal per brief zullen stemmen. En daarom wil Donald Trump de verkiezingen van 3 november uitstellen. De oproep komt niet toevallig net nadat dramatische economische cijfers werden gepubliceerd. Bovendien lijkt Trump vooral het pad te effenen om een mogelijke overwinning van tegenstander Joe Biden te betwisten.

Schoonzoon Jared Kushner had het al eens laten vallen: het was mogelijk dat de president door corona de verkiezingen op 3 november zou uitstellen. Zijn tegenstander Joe Biden had in juni gewaarschuwd ...