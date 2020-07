Toxische shock door tampon wordt Belgische (19) bijna fataal: “Ze dacht dat ze corona had”

Cristal, een negentienjarige uit Chapelle-lez-Herlaimont (Henegouwen), was bijna overleden aan de gevolgen van een toxische shock, te wijten aan haar tampon. De jonge vrouw lag zeven dagen op de afdeling intensieve zorg en pas nu gaat het een beetje beter met haar.

Na een strijd van zeven dagen mocht Cristal dinsdag eindelijk de afdeling intensieve zorg van het Universitair Ziekenhuis van Dinant verlaten. “Vrijdag 17 juli heb ik mijn schoonfamilie nog bezocht”, getuigt ze aan de Sudpresse-kranten. “Alles ging goed, maar op zondag, toen mijn vriend en ik op een verjaardagsfeestje van een kennis waren, begon ik me plots erg slecht te voelen. Ik dacht eerst dat het door mijn regels kwam, maar de volgende ochtend was het nog erger. Ik heb moeten overgeven op de trein. Ik kreeg eerst opvliegers, dan begon ik te trillen, ik had barstende hoofdpijn...”

Ook de volgende nacht bracht geen soelaas. “Ik zweette voortdurend, ik had moeite met ademhalen, ik hoestte en ik had koorts. We hebben onze dokter gebeld en in eerste instantie dachten we dat het om corona ging”, aldus Cristal.

In het ziekenhuis werd ze dan ook meteen getest op corona, maar ze testte negatief. “De volgende dag vertelde de dokter me dat ik een toxische shock had door mijn tampon en werd ik naar intensieve zorg overgebracht.”

Heel zeldzaam

De toestand van Cristal verergerde snel. Ze kon bijna drie dagen niets zien, ze had een gevaarlijk onregelmatige hartslag en kon moeilijk eten of drinken. Even vreesden de artsen voor het ergste.

Maar na zeven dagen op intensieve zorg is er opnieuw beterschap. Ze heeft nog altijd ademhalingsproblemen, maar voelt zich voor de rest redelijk goed. “Ik ga nooit meer een tampon gebruiken”, zegt ze. “Ik heb de tampon niet langer dan zes uur ingehouden, zoals aangegeven in de instructies. Ik hoop nu dat alle andere jonge meisjes er ook mee stoppen, want het is super gevaarlijk.”

Eerder dit jaar overleed de zeventienjarige Maëlle Nactergal uit Somzée (Namen) wel aan TSS (de wetenschappelijke naam voor een toxische shock door het gebruik van een tampon). Nochtans komt het maar heel zelden voor: Amerikaanse gegevens tonen aan dat op een miljoen mensen amper 8 à 34 ermee te maken krijgen. “Zelf heb ik het nog maar één keer meegemaakt in heel mijn carrière”, zei gynaecoloog Hendrik Cammu in januari als reactie op het overlijden van Maëlle. “We hebben die patiënt behandeld met antibiotica en daarmee was het gevaar toen wel geweken.”

Wat is TSS?

TSS ontstaat wanneer bacteriën die van nature voorkomen in de vagina bepaalde toxines afscheiden. “Het gaat om stafylokokken en streptokokken”, aldus Cammu. “Die kunnen zich vermenigvuldigen wanneer er een broedplaats van bloed ontstaat, zoals bij een tampon. Als je die te lang laat zitten, vergroot de kans op de afscheiding van die toxines. Die besmetten via het bloed het hele lichaam. Dat gaat gepaard met een enorme val van de bloeddruk, waardoor de organen te weinig bloed krijgen. Het komt neer op een orgaanfalen, waardoor je in shock gaat. De eerste symptomen lijken inderdaad op die van griep.”

Hoe snel je een tampon moet verwisselen, kan Cammu niet zeggen. “Dat hangt af van hoe veel je menstrueert op dat moment.” Algemeen genomen wordt wel aangeraden een tampon zeker niet langer dan acht uur te gebruiken.