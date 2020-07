Lamkel Zé in 20-koppige Antwerp-kern voor bekerfinale

Antwerp heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de bekerfinale tegen Club Brugge. Ivan Leko selecteerde twintig spelers, onder wie ook Didier Lamkel Zé.

Lamkel Zé traint sinds maandag weer met de A-kern, met het oog op de bekerfinale, en zit nu dus ook in de bekerkern. Vrijdag gaat de 23-jarige Kameroener mee naar de Heizel en hij is klaar om zaterdag te spelen. Ook Koji Miyoshi haalde de kern. De Japanner is na zijn hamstringblessure nog niet topfit, maar kon de voorbije dagen toch trainen. Nog in de kern: beloften Bruny Nsimba (20) en Brian Agbor (19).

De volledige lijst: Matijas, Lathouwers, Buta, Quirynen, Avadongo, Seck, Batubinsika, De Laet, Pius, Juklerod, Hongla, Haroun, Agbor, Refaelov, Rodrigues, Miyoshi, Lamkel Zé, Nsimba, Benson en Mbokani.