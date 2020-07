Middel tegen Covid-19 volgende maand beschikbaar in ons land, maar wellicht te weinig dosissen

De Europese Unie heeft bij de Amerikaanse producent van remdesivir een bestelling geplaatst voor 63 miljoen euro. Remdesivir is een van de enige geneesmiddelen die hun nut bewezen hebben in de behandeling van Covid-19, maar het is moeilijk verkrijgbaar. Ook in ons land is het niet voorhanden. En de grote Europese bestelling volstaat wellicht niet om alle patiënten te behandelen.