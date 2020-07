Vrouw (mede dankzij Hollywoodster Ryan Reynolds) herenigd met gestolen teddybeer die stem van haar overleden moeder bevatte

“Mama Beer is gevonden!” Met die tweet deelde een vrouw uit het Canadese Vancouver haar geluk nu ze opnieuw herenigd werd met haar teddybeer, die de stem van haar overleden moeder bevatte. “Het was de laatste opname die ik van haar had.”

Mara Soriano en haar verloofde waren vier dagen geleden aan het verhuizen toen ze de rugzak met de beer erin heel eventjes onbewaakt op straat achterlieten. Toen ze opnieuw naar buiten kwamen, was de rugzak weg. De vrouw postte het nieuws meteen op social media, hopend dat de dief tot inkeer zou komen door haar verhaal en dat hij de beer terug zou brengen.

De oproep kreeg echter veel meer gehoor dan Soriano had gehoopt. Enkele Bekende Canadezen, onder wie acteur Ryan Reynolds, deelden haar verhaal en loofden zelfs een beloning van 5.000 dollar uit aan de ‘Barmhartige Samaritaan’ die Soriano opnieuw zou verenigen met haar beer.

In happier news... thank you everyone who searched high and low. To the person who took the bear, thanks for keeping it safe. Vancouver is awesome. #FoundMarasBear https://t.co/X7FlyiR89P — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) July 29, 2020

Dinsdagavond, vier dagen na de diefstal, kreeg Soriano een mail van iemand die beweerde dat hij de beer had en dat hij die terug wilde geven. “Ik was wel wat achterdochtig omdat het verhaal zo groot in de media was opgepikt en er zo’n grote beloning uitgereikt was, maar we besloten om toch af te spreken op een publieke plaats.”

En wat bleek: het was wel degelijk haar beer. “Hij was ingepakt in een zakdoek, er was geen schrammetje op”, getuigt Soriano. “Ik kon mijn ogen niet geloven.”

Of de man zijn beloning opgeëist heeft, is niet bekend.