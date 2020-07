Vierjarig kind in levensgevaar na aanrijding in Kapellen

Kapellen / Putte-Kapellen - Een vierjarig jongetje is donderdag zwaargewond geraakt bij een aanrijding in de Koning Albertlei in Kapellen. Het kindje liep rond 13 uur plots van tussen twee geparkeerde wagens de straat op, de bestuurder van een personenwagen kon een ongeval niet meer voorkomen.

Het jongetje werd zwaargewond en in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. De politiezone Noord laat weten dat er een verkeersdeskundige van het parket ter plaatse kwam om de exacte omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Daarvoor werd de straat lange tijd afgesloten.

De Koning Albertlei is een eenrichtingsstraat die naar Kalmthout voert. De buurtbewoners reageren verbaasd. “We hebben niets gezien. Het is hier eigenlijk niet gevaarlijk. Er loopt een fietsostrade en dat heeft tot gevolg dat je als voetganger wel goed moet uitkijken voor fietsers. Ze kunnen van twee kanten komen en de speed pedelecs houden er soms een stevig tempo op na. Ook de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur wordt niet altijd nageleefd. Maar we weten niet of het ongeluk hier iets mee te maken heeft”, klinkt het in de straat.