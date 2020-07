Europese Unie legt voor het eerst sancties op voor cyberaanvallen

De Europese Unie legt voor het eerst in haar geschiedenis sancties op aan individuen of organisaties die betrokken waren in verschillende cyberaanvallen. Het gaat onder meer om de daders van de poging tot cyberaanval op de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag en van de beruchte aanvallen met WannaCry, NotPetya en Operation Cloud Hopper, die verschillende Europese bedrijven en instellingen lam legden.