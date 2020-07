Pro League en KBVB “nemen akte van beslissing ondernemingsrechtbank”

De Pro League en de Belgische voetbalbond (KBVB) hebben donderdag in een gezamenlijk persbericht laten weten “akte te nemen van de uitspraak van de Voorzitter van de ondernemingsrechtbank van Dendermonde in het kort geding ingeleid door Waasland-Beveren”. De kalenders voor de Jupiler Pro League en Proximus League, die op 8 juli werden voorgesteld, mogen zo de prullenmand in.