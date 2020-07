Deze maatregelen neemt OHL voor promotiefinale: mondmaskers, looplijnen, interviews op het veld, helft pers geweigerd

OHL is klaar om zondag de promotiefinale tegen Beerschot – die vooralsnog gewoon doorgaat - zo veilig mogelijk te laten verlopen. Voor iedereen behalve de spelers zijn mondmaskers verplicht, overal in het stadion zijn looplijnen uitgetekend en om voldoende afstand te kunnen houden, worden de helft van de persaanvragen geweigerd. Ondertussen kiezen de meeste Leuvense cafés er voor om uit veiligheidsoverwegingen de wedstrijd niet uit te zenden.

Dat er zondag geen supporters welkom zijn bij de promotiefinale tussen OHL en Beerschot, wil niet zeggen dat het een eitje wordt om alles veiligheidsgewijs in goede banen te leiden. Er worden nog altijd 200 aanwezigen verwacht: bestuursleden, personeel, familie van spelers en media. “Zolang je niet neerzit op je plaats, is een mondmasker verplicht”, zegt OHL-woordvoerder Roel Van Olmen.

Overal in het stadion zijn looplijnen uitgetekend, zodat er nergens te veel mensen samenkomen en heen- en terugwegen naar vaste locaties gescheiden blijven. Uit de neutrale zone probeert OHL iedereen weg te houden. “Normaal staat daar bijvoorbeeld de speaker, maar die zal nu in de tribune plaatsnemen.”

Bedoeling is dat iedereen ten allen tijde afstand kan bewaren, en daarom is de mixed zone, waar de interviews plaatsvinden, naar het speelveld verplaatst. “We voorzien daar een ruimte van 100 vierkante meter”, aldus Van Olmen.

Ook met die ruime mixed zone kan OHL niet alle pers ontvangen. De helft van alle aanvragen voor een media-accreditatie werden geweigerd. In de perszaal kunnen maar 20 mensen, anders wordt het te druk. En net nu stuurden alle kranten en tv-stations een ploeg, omdat het sportief belangrijk is maar er ook een coronaverhaal te vertellen valt. “Het is lang niet evident om hoofdredacteurs te doen inzien dat de veiligheid voorgaat”, zegt perssyndicus Herman Meersseman. “Ik krijg boze reacties als ik journalisten moet afwimpelen en ben zelfs al uitgescholden.”

Cafés zitten met schrik

Niet alleen aan Den Dreef, ook in de Leuvense binnenstad zijn heel wat maatregelen van kracht. Begin deze week besliste de Leuvense politie dat cafés die de promotiefinale willen uitzenden, zich moesten registreren en met een reservatiesysteem moeten werken. Schermen mogen alleen binnen worden opgesteld, niet in open lucht. Geen massale samenkomst op de Oude Markt, dus.

De meeste cafés die zich registreerden zijn ondertussen al volgeboekt, maar opvallender is dat het merendeel van de horecazaken in Leuven er voor kiest om de wedstrijd helemaal niet uit te zenden. De uitbaters hebben schrik dat het in een gespannen voetbalsfeertje onmogelijk wordt om afstand te bewaren.

“Momenteel gaat het echt maar om een handjevol cafés die zich registreerden”, zegt Nicolas Del Piero, hoofdinspecteur van Politie Leuven. Registreren kan nog tot vrijdagmiddag. “Vermoedelijk komen we uit bij slechts een tiental cafés die uitzenden”, klinkt het. De politie zal zondag zowel in de buurt van het stadion als in de binnenstad streng controleren. Hoeveel manschappen er precies worden ingezet, wilde Del Piero niet kwijt.