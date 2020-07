Union strikt Dante Vanzeir

1B-club Union heeft donderdag de komst van aanvaller Dante Vanzeir bekendgemaakt. De 22-jarige Limburger komt definitief over van Racing Genk en ondertekende in de hoofdstad een contract voor drie seizoenen, met optie op nog een extra jaar.

Bij Genk kwam Vanzeir, mede door twee kruisbandblessures, nooit verder dan negen officiële duels. Hij scoorde vorig seizoen wel voor Genk in de Supercup (3-0 winst tegen Mechelen). De Limburgers leenden hem de voorbije twee seizoenen achtereenvolgens uit aan Beerschot (in 1B) en KV Mechelen (in 1A). Het voorbije seizoen bij Mechelen werd geen voltreffer met drie goals in zeventien competitieduels. De aanvaller was meestal geen basisspeler bij de ploeg van coach Wouter Vrancken.

Vanzeir is momenteel belofteninternational. In 2015 werd hij met de Belgische U17 knap derde op het WK in Chili.