Waarom Amerikaanse Congres de vier machtigste mannen uit de technologiewereld op het matje roept

De vier grootste tech-CEO’s op aarde hebben zich moeten verantwoorden voor het Amerikaanse Congres. Een speciale commissie wilde weten of de CEO’s van Facebook, Apple, Google en Amazon niet te machtig zijn, of ze niet aan concurrentievervalsing doen en de democratie ondermijnen. Of de hoorzitting veel zal uithalen, valt sterk te betwijfelen. Al kreeg Zuckerberg het wel even benauwd toen gelekte e-mails aan bod kwamen.