Brakel gaat Antwerpen achterna: cafés moeten al om 22 uur dicht, ‘verbroederende voetballers’ worden geviseerd

Brakel -

Na metropool Antwerpen kondigt nu ook het schilderachtige Brakel in de Vlaamse Ardennen keiharde maatregelen af. Door het snel stijgend aantal coronabesmettingen moeten cafés er vanaf vrijdag al om 22 uur dicht, is een mondmasker overal verplicht en mag er boven de 16 jaar niet langer worden gevoetbald. En die laatste regel is er niet zomaar gekomen.