Trabzonspor vangt bot bij het TAS en blijft uitgesloten van Europees voetbal

Trabzonspor, dat woensdagavond nog de Turkse beker op haar naam schreef, heeft donderdag geen gelijk gekregen in haar beroepsprocedure voor het Internationaal Sporttribunaal (TAS). De Turkse club blijft een seizoen uitgesloten van Europees voetbal. Die beslissing nam de UEFA, nadat Trabzonspor niet in orde was het Financial Fair Play-reglement. Eerder deze maand werd Manchester City in een vergelijkbare zaak vrijgesproken.