Andrea Pirlo keert terug naar Juventus als belofentrainer

Het Italiaanse voetbalicoon Andrea Pirlo keert terug naar Juventus. Hij wordt in Turijn beloftencoach bij de kampioen van de Serie A, zo liet de Oude Dame donderdag weten.

Pirlo, 41 intussen, neemt over van Fabio Pecchia, die de Juve-beloften dit jaar naar winst leidde in de Coppa Italia Serie C. Voor Pirlo, die eerst tien jaar sier maakte bij AC Milan om vervolgens nog vier jaar bij concurrent Juventus te gaan voetballen, wordt het een eerste klus als trainer. Als speler werd hij vier keer landskampioen met Juventus, dat daarmee aan zijn reeks van negen opeenvolgende titels begon. De negende titel volgde afgelopen weekend.

“Hij zal zijn ervaring ter beschikking stellen van de U23-spelers, een jong project dat nog maar in zijn tweede jaar zit”, klinkt het op de website van Juventus. “Welkom terug, coach Pirlo.”