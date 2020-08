Hoe Will Tura zijn doorbraak bijna verloor in de wasmachine: de verhalen achter zijn beste nummers

Hij dronk koffie met koning Boudewijn. Nam een plaat op in de studio van The Beatles. Vulde als eerste Vlaamse zanger Vorst Nationaal. En trok met de Rode Duivels naar Spanje. De carrière van Will Tura is een vat vol anekdotes. Maar kent u zijn band metElvis en Daft Punk al? Of dat ene lied over een ontmaagding? De strafste verhalen uit meer dan 700 Tura-hits.