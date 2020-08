De kroonprins van het Vlaamse lied interviewt de keizer: “Je stelt goeie vragen, Niels, maar op deze kan ik niet antwoorden”

Ja, Niels Destadsbader (31) is de prins van het Vlaamse lied. Maar oog in oog met Will Tura, de keizer, verandert hij in een klein, opkijkend jongetje. Vol bewondering voor de carrière van Tura, die zondag 80 wordt. “Of ik nog alle 720 nummers uit het hoofd ken? Neen hoor, en misschien maar best ook dat ik er een paar vergeten ben.” Het 721ste zou wel eens een duet tussen de twee kunnen zijn. En dat wordt ­sowieso onvergetelijk.