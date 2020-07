PSG-coach Tuchel hoopt op “mirakel” om Mbappé nog te kunnen inzetten tijdens Final 8

Thomas Tuchel, de coach van Paris Saint-Germain, hoopt nog altijd om zijn steraanvaller Kylian Mbappé te kunnen inzetten bij de Final 8 van de Champions League. Dat zei de Duitser donderdag in aanloop naar de finale van de Coupe de la Ligue vrijdag tegen Lyon, waarin Mbappé al zeker ontbreekt.

“Er is altijd hoop, maar het zal héél krap worden. Elke dag telt om een mirakel neer te zetten”, aldus Tuchel over de terugkeer van Mbappé in aanloop naar de Final 8. In die uitzonderlijke formule worden de laatste wedstrijden van de Champions League allemaal in één keer afgewerkt, meer bepaald tussen 12 en 23 augustus in Lissabon. PSG treft op 12 augustus Atalanta in de kwartfinales.

Mbappé, die oorspronkelijk een drietal weken buiten strijd zou zijn, liep zijn blessure aan de enkel op in de finale van de Coupe de France tegen Saint-Etienne. “Hij revalideert nog altijd”, wist Tuchel donderdag te vertellen. “Met of zonder hem spelen, dat maakt een heel groot verschil. Maar we willen een oplossing vinden om ook zonder hem te winnen.” De Duitser noemde zelf Pablo Sarabia en Eric Maxim Choupo-Moting als mogelijke vervangers.