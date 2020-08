De man die straks mee bepaalt welke kant N-VA opgaat: “Het grote verschil met Vlaams Belang: zij criminaliseren migratie, wij focussen op de structuurfouten”

Vandaag, zaterdag, start Joren Vermeersch als adviseur ideologie bij N-VA. Joren wie, zegt u? Hij werd ontdekt door Jean-Marie Dedecker en is politiek volwassen geworden onder de vleugels van Theo Francken. En die hebben hun sporen nagelaten: “Ik ben een man met een mening. En die zal ik altijd geven.” Maak kennis met de man die straks mee de filosofische lijn van N-VA zal uitwerken.

We beginnen dit gesprek met een korte bijsluiter. En ook al leest u die kleine lettertjes zelden of nooit, hier zijn ze wel belangrijk. Joren Vermeersch (38) geeft dit interview strikt in eigen naam. ...