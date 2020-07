Chinees gezin stuurt 46.000 mondmaskers naar Vlaamse stad als bedankje: “Plaats waar we van houden”

Geraardsbergen - De stad Geeraardsbergen heeft 46.000 mondmaskers uit China ontvangen. Het gaat om een schenking van Catherine Chen Hsiao Y, die lang met haar echtgenoot een Chinees restaurant uitbaatte in de Lessensestraat.

‘De Chinees in de Lessenstraat’ was een begrip in Geraardsbergen. “Het stond synoniem met genieten”, zegt burgemeester Guido De Padt (Open VLD). De familie Chen kwam in België aan in de jaren ’70 van de vorige eeuw. De kinderen Eric en Erica werden in Geraardsbergen geboren. Rond de eeuwwisseling keerde het gezin terug naar China. Uit het oog is niet uit het hart bij de familie Chen. “Mijn mama Catherine, die actief is in de duivenhandel, wou in deze buitengewone tijden iets terugdoen voor de mensen uit Geraardsbergen”, zegt zoon Eric. “Een stad waarvan we houden en waar we meer dan dertig jaar hebben gewoond.” En dus besliste mama Catherine om mondmaskers te schenken aan Geraardsbergen.

De maskers vanuit China opsturen was geen sinecure. “Uiteindelijk zijn de 46.000 maskers via diplomatieke tas, dus zonder verzendkosten voor de stad, naar België verstuurd”, zegt de burgemeester nog. Bij aankomst moesten de maskers gecontroleerd worden door de FOD Volksgezondheid, maar intussen zijn ze in Geraardsbergen aangekomen. “We leggen er een strategische voorraad mee aan om in te zetten indien nodig. We zijn de familie Chen heel dankbaar voor deze nobele geste.”