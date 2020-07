Antwerpse politie worstelt zelf met regels avondklok: “Dit moeten we uitklaren”, zegt Cathy Berx

Antwerpen - Moeten Antwerpse toeristen die na hun vakantie terugkeren naar huis zich aan de opgelegde avondklok houden? Neen, zo zegt provinciegouverneur Cathy Berx. Maar waarom kreeg een van onze lezers het tegenovergestelde te horen toen ze naar de politie belde? “Dit moeten we uitklaren.”

Rosita Baeyens belde woensdag bezorgd naar de blauwe lijn van de Antwerpse politie. Haar 27-jarige zoon Tim, die met zijn vriendin naar Tsjechië was geweest, had onderweg naar huis laten weten dat ze nooit voor 23.30 uur thuis (in Antwerpen-Stad) zouden raken. “Ik had in de krant gelezen dat er voor de avondklok een uitzondering was gemaakt voor reizigers, maar ik wilde toch even officiële bevestiging van de politie”, aldus Baeyens. “Zij vertelden me echter meteen dat het om een niet-essentiële verplaatsing ging en dat mijn zoon bij een controle beboet kon worden.”

De vrouw heeft dan meteen gebeld naar haar zoon, die dan maar via Duitsland een omweg gemaakt heeft naar Nederland, waar zijn vriendin familie heeft wonen. Ze hebben daar dan overnacht en zijn in de loop van donderdag naar huis teruggekeerd. Zonder boete.

Maar die extra moeite hadden ze niet eens moeten doen, zegt provinciegouverneur Cathy Berx. “De uitzondering voor reizigers geldt wel degelijk. Ons korps heeft die richtlijnen ook doorgekregen, maar blijkbaar wordt die niet door iedereen juist geïnterpreteerd. Dat de blauwe lijn foute informatie geeft, baart me zorgen. Dit moeten we uitklaren. Het is goed dat we hiervan weten, op basis van zulke gevallen kunnen we de foutjes uit het systeem halen. Als je kan aantonen dat je uit vakantie komt, bijvoorbeeld als je rondrijdt met een wagen vol bagage, riskeer je niets. Al is het natuurlijk ook wel zo dat als je uit Nederland terugkeert, je je reis zo kan plannen dat je voor 23.30 uur thuis bent.”