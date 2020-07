Lyon rekent voor eerste prijs in acht jaar op Memphis Depay, opnieuw fit na half jaar in de lappenmand

Met een fitte Memphis Depay in de ploeg hoopt Olympique Lyon vrijdag voor het eerst sinds 2012 weer eens een prijs te pakken. De ploeg van trainer Rudi Garcia neemt het in de finale van de Franse ligabeker op tegen kampioen Paris Saint-Germain, dat vorige week al de Coupe de France pakte. Voor Depay wordt het zijn terugkeer op het veld sinds hij op 15 december vorig jaar de voorste kruisband van zijn linkerknie afscheurde.

Een intensieve en snelle revalidatie volgde voor de Nederlander. De aanvaller wilde op tijd fit zijn voor het EK, dat vanwege de coronacrisis echter met een jaar werd opgeschoven. In de oefenwedstrijden de voorbije weken maakte Depay alweer een scherpe indruk. “Memphis heeft hard gewerkt en is er klaar voor”, zei coach Garcia een dag voor de finale in het Stade de France. Garcia rekent ook op Rode Duivel Jason Denayer, een sterkhouder centraal achterin.

“Het is al te lang geleden dat we een prijs hebben gewonnen”, vervolgde Garcia. “We gaan vol voor deze kans en willen de beker meenemen naar Lyon. We weten dat we de underdog zijn, maar ook wij hebben een sterk team.”

Lyon greep in de competitie naast Europees voetbal, maar werkt volgende week vrijdag wel nog de return tegen Juventus in de achtste finales van de Champions League af. De Franse club gaat met een voorsprong van 1-0 naar Turijn.