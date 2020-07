De Pro League geeft niet op: dwangsom van 2,5 miljoen euro per match zonder W-Beveren, maar toch streven naar competitie met 16

De rechtbank oordeelde dat Waasland-Beveren opnieuw moet opgenomen worden op de kalender van 1A. Zo niet volgt er een dwangsom van 2,5 miljoen euro per match die zonder hen wordt afgetrapt. Toch willen de grote kanonnen van de Pro League vandaag een competitieformat doordrukken met 16 clubs zonder de Waaslanders. CEO Pierre François meent de rechtspraak te kunnen omzeilen. Alweer. Anderen twijfelen.

Waasland-Beveren versus Pro League: 2-1. Na het BAS oordeelde nu ook de Ondernemingsrechtbank in een document van 27 pagina’s dat de degradatie onterecht is. Voor elke match die zonder de Waaslanders op het hoogste niveau begint, moet er straks 2,5 miljoen euro dwangsom betaald worden. Zowel voor duels in 1A als 1B. Per speeldag riskeert de Pro League dus 30 miljoen euro boete. “Daar kunnen ze niet onderuit”, aldus de Beverse advocaat Tom Rombouts.

Het maakt weinig indruk. Vandaag is de Algemene Vergadering van de Pro League. Zo’n 30 bobo’s komen op een veilige manier samen in het Crowne Plaza in Diegem en de grote kanonnen willen nog altijd de beslissing van 15 mei - een competitie met 16 zonder Waasland-Beveren - herbevestigen.

Daar is volgens CEO Pierre François alleen een nieuwe argumentatie voor nodig. Dit keer moet goed duidelijk gemaakt worden dat op 3 augustus de verdeling van de Europese tickets moet ingediend worden bij de UEFA. Officiële matchen mogen pas vanaf 1 augustus en dus is er slechts ruimte voor de bekerfinale en de promotiematch. Niet voor speeldag 30. Die argumentatie kan volgens François met een meerderheid van 50 plus 1 worden goedgekeurd. Dan degradeert W-Beveren op een legale manier en geldt de dwangsom niet meer.

Dit plan wordt op zijn minst al gesteund wordt door Gent, Genk en Charleroi terwijl ook Antwerp, Anderlecht en Standard hierin lijken mee te gaan. “Het is nochtans onjuist”, vervolgt meester Tom Rombouts. “Het BAS oordeelde dat degradatie onredelijk was en die zal altijd onredelijk blijven. Waasland-Beveren kan alleen maar in 1A voetballen.”

De Pro League klampt zich evenwel vast aan de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) - de enige instantie die zich wel kon vinden in de degradatie van de Waaslanders - en pretendeert dat de BMA hoger op de juridische ladder staat dan het BAS. Al stellen sommigen zich daar vragen bij: De BMA oordeelde dat Waasland-Beveren véél voordeel zou halen als het wel in 1A bleef, maar stelde tegelijk ook inbreuken op de concurrentieregels vast.

Pierre François dagvaarden?

Daarom denken sommige clubs - onder meer Club Brugge - dat het misschien beter is om toch naar een competitie met 18 clubs te gaan. Eventueel met 3 degradanten, maar daar is dan weer een meerderheid van 80 procent voor nodig. Wat een kluwen. Eén ding is zeker. Als Waasland-Beveren niet in 1A wordt opgenomen, spannen ze een nieuw kort geding aan, stappen ze weer naar het BAS en denken ze eraan om “manipulator” Pierre François persoonlijk te dagvaarden.