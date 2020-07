Clinton Mata is erg twijfelachtig bij Club Brugge, Simon Deli en Krépin Diatta lijken bekerfinale wel te halen

We beginnen met het goede nieuws bij Club Brugge: iedereen testte negatief op corona. Het was de laatste test die afgenomen werd voor de bekerfinale. Dat wil niet zeggen dat iedereen automatisch fit is voor de clash met Antwerp van zaterdag. Het grootste twijfelgeval is Mata. De verdediger werd gespaard tegen Lille met een blessure en werkte nog steeds geen volledige groepstraining af.

Voor hem wordt de bekerfinale sowieso kantje boord, zeker omdat Mata nog niet al te veel minuten maakte tijdens de voorbereiding. Zijn logische vervanger zou dan Kossounou zijn. Nog achterin lijkt Deli de match wél te halen, al werkte hij ook nog maar een deel van de groepstraining af. Dat laatste geldt ook voor Diatta, ook gespaard tijdens de Brugse Metten. Ook voor hem is de kans groot dat hij kan aantreden, al wacht de medische staf de training van vrijdag nog af. Mitrovic is sowieso out: hij kampt opnieuw met een zware voetblessure.

Club Brugge trekt vandaag al naar Brussel voor een laatste training in het Koning Boudewijnstadion alvorens het op afzondering gaat. Club Brugge riep alle fans op om morgen thuis te blijven voor de beker­finale via een filmpje op sociale media. Onder het motto Vier de dubbel in je bubbel wordt gevraagd om bij een eventuele bekerwinst niet naar Jan Breydel, het Basecamp in Westkapelle of de Markt van Brugge af te zakken.