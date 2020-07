Saudische koning Salman heeft ziekenhuis verlaten

De Saudische koning Salman heeft donderdag het ziekenhuis mogen verlaten, nadat hij er succesvol een operatie heeft ondergaan. Dat meldt het officiële Saudische nieuwsagentschap SPA.

De 84-jarige monarch moest een week geleden in het ziekenhuis in Riyad een operatie ondergaan, waarbij de galblaas werd verwijderd. De ingreep is volgens de staatsmedia succesvol verlopen.

De gezondheidstoestand van de Saudische koning is geregeld het voorwerp van speculatie. Drie jaar geleden droeg koning Salman veel bevoegdheden over aan zijn zoon, kroonprins Mohammed bin Salman, die door velen beschouwd wordt als de eigenlijke leider van Saudi-Arabië.