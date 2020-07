Vlaanderen rekent op OCMW’s voor controle verplichte quarantaine

De Vlaamse overheid wil een beroep doen op de lokale besturen voor een striktere handhaving van de verplichte quarantaine en om besmettingshaarden aan te pakken. De overheid zocht een systeem waarbij ze de privacy van de burgers kan garanderen, en kwam zo uit bij de OCMW’s.

De hand wordt nu dus uitgestoken naar de lokale besturen, voor de strikte handhaving van de verplichte quarantaine voor besmette personen of hoogrisicocontacten. “De Nationale Veiligheidsraad benadrukte hoe belangrijk die handhaving is”, zegt Karine Moykens, voorzitster van het Interfederaal Comité Tracing en Testing, aan De Standaard.

“De sociale diensten van de gemeenten zijn gebonden aan het beroepsgeheim”, zegt Moykens. “We zouden op hun medewerkers een beroep kunnen doen om eens te bellen of langs te gaan bij mensen die in quarantaine zouden moeten zitten. Ze zouden hen ook kunnen vragen om een smartphonefoto door te sturen vanuit hun huis als bewijs. Bij twijfels kunnen ze onze field agents een signaal geven om langs te gaan. We kijken nu hoe we dat kunnen opnemen met de lokale besturen.”

Lokale besturen kunnen volgens Moykens ook “een belangrijke meerwaarde” hebben om de besmettingshaarden straks sneller en efficiënter in kaart te brengen.

