Hoe zou het zijn met Harry, zijn gras en Olga? ”Ons huwelijk? Met een ring van twee karaat is ze niet tevreden”

Grobbendonk / Herentals -

Hoe zou het nog zijn met Harry Schurmans (57) en Olga Zelenko (37), dé sterren van de eerste seizoenen van The Sky is the Limit? Hun Herentalse schiereiland, vanaf maandag via herhalingen weer op Vier te zien, werd ingeruild voor een villa in Grobbendonk. “De dressing van Olga palmt ondertussen al een hele kamer van het huis in”, lacht Harry.