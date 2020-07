Jeffrey Epstein stuurde mail aan Ghislaine Maxwell: “Je deed helemaal niets verkeerd”

Een rechter in New York heeft geoordeeld dat een reeks documenten vrijgegeven moet worden in de zaak rond Ghislaine Maxwell. De documenten dateren uit de periode 2005 toen Virginia Ciuffre een zaak aanspande tegen miljardair Jeffrey Epstein. Opvallend: in een e-mail aan Maxwell zegt Epstein dat zij niets verkeerd deed. “Gedraag je er ook naar en hou je hoofd omhoog”, schrijft hij.

De zaak rond Ghislaine Maxwell en Jeffrey Epstein kwam begin juli in een stroomversnelling toen Maxwell werd opgepakt in New England. Ze wordt verdacht de miljardair geholpen te hebben met het ronselen van minderjarige meisjes die door Epstein en - mogelijk - zijn vrienden misbruikt werden. Sinds haar arrestatie is het wachten op nieuwe onthullingen en doorbraken in het dossier, onder meer over wie nog meer betrokken was bij het misbruik.

Foto: REUTERS

Een rechter heeft gisteren een reeks documenten vrijgegeven. De documenten - zo’n 80 e-mails, persoonlijke bestanden en ondervragingen - werden verzameld in 2005 toen Virginia Ciuffre een burgerlijke zaak aanspande tegen Epstein. De documenten werden nadien verzegeld, maar moeten nu dus weer publiek gemaakt worden. Uit die documenten blijkt nu dat Epstein een mail stuurde naar Maxwell waarin hij vindt dat haar niets te verwijten valt. “Je hebt niets misdaan”, schrijft hij. “Ik zou je willen vragen je ernaar te gedragen. Ga naar buiten, niet als een vluchtende veroordeelde, maar ga naar feestjes, hou je hoofd omhoog.” Eerder in de mailconversatie had Maxwell gevraagd aan Epstein dat een zekere Shelley zou zeggen dat zij z’n vriendin was. Maxwell en Epstein zouden zelf lange tijd een romance gehad hebben.