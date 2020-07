Ratko Svilar, de Antwerpse bekerheld van 28 jaar geleden: “Het eerste dat ik deed na de bekerwinst? De scheids kussen!”

De bekerfinale van morgen brengt uiteráárd herinneringen aan 28 jaar geleden naar boven. Ratko Svilar, die begin mei 70 werd, bezorgde Antwerp na een memorabele penaltyreeks tegen KV Mechelen zijn tweede beker. Wij zochten de protagonist van toen op in Lissabon en kwam terug met een vat vol anekdotes. “Ik kuste de scheidsrechter, maar het had evengoed Georges Leekens kunnen zijn.”

9 maart 2020. De lente loert om de hoek in Verdizela, een buitenwijk twintig kilometer ten zuiden van Lissabon, aan de andere kant van de Taag. Het is hier dat Mile Svilar (20), de zoon van Ratko, in ...