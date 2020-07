Luchtvaartmaatschappij KLM schrapt nog eens 1.500 jobs: nu al 5.000 banen op de tocht

Luchtvaartmaatschappij KLM wil volgens Nederlandse media nog eens 1.500 jobs schrappen.

KLM had tot nu al 3.500 jobs laten gaan: het ging om het stopzetten van contracten met uitzendkrachten of het schrappen van aflopende contracten. Er was ook een vrijwillige opstapregeling uitgewerkt. Nu kondigt de luchtvaartmaatschappij aan dat er nog eens 1.500 jobs verdwijnen. Het sociale plan wordt zo snel mogelijk opgestart.

De sector kampt met zware problemen, nu reizen nog steeds erg moeilijk is. KLM-Airbus werd mee door de Nederlandse overheid gered. “Dit zijn nog maar de contouren van een plan”, zegt de topman van KLM aan AD.