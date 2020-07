Vlaams ziekenhuis heeft nieuwe behandeling voor bloedklonters corona: 40% doden op intensieve wordt 4% doden

Bij veel patiënten blijkt een COVID-19-infectie een verhoogd risico te geven op bloedklonters in de longen en de grote vaten, naast een verhoogd risico op nierfalen en zelfs plotse dood. Uit een klinische studie van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt blijkt dat door de aanbevolen behandeling volgens de internationale richtlijnen bij te stellen, de dodelijkheid van het coronavirus op intensieve zorgen van bijna 40 procent tot onder de 4 procent kon worden teruggedrongen. De resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Thrombosis Research.

In de beginfase van de pandemie bleek dat zeer zwaar zieke patiënten bijna allemaal aan de beademing moesten en veel complicaties hadden. Niet zelden ging het om nierfalen, dat in sommige gevallen zelfs leidde tot plotse dood. Maar liefst 66 procent van de patiënten op intensieve zorgen in het Jessa Ziekenhuis bleek, aan de hand van een echografie, bloedklonters te hebben.

In de periode van 13 maart tot 20 april heeft een artsenteam alle 78 patiënten, opgenomen op intensieve zorgen vanwege een ernstige COVID-19-infectie, in de studie opgenomen. “De eerste groep van 46 patiënten hadden we behandeld volgens de internationale richtlijnen. De sterftegraad was bijna 40 procent, immens hoog dus”, zegt professor Björn Stessel, anesthesist-intensivist. “Toen we deze ‘nieuwe’ kennis hadden vergaard, staken we meteen de koppen bij mekaar en stuurden we het bestaande protocol bij voor een volgende groep van 26 patiënten.”

Bij die groep werd de ‘normale’ dosis antistollingsmedicijn verdubbeld, terwijl de patiënten ook twee keer per week werden gescreend en hun stollingsgraad in het bloed nauwlettend werd opgevolgd om te kijken of de behandeling het gewenste resultaat opleverde. De tweede groep kreeg gedurende drie weken de aangepaste behandeling, daarna werden ze nog een maand lang gemonitord. “Het resultaat was verbluffend. De mortaliteit daalde van 39,12 procent naar 3,85 procent. De behandeling bleek bovendien ook een positief effect te hebben op nierfalen”, aldus Stessel.